EN MÁS DE UNO

ENTREVISTA: Hablamos sobre el proyecto Saca les Castañes del Fueu, en el que participaron los alumnos del colegio El Plaganón de Sebares

El proyecto tiene como objetivo acercar a los más pequeños del concejo una serie de experiencias de la mano de personas científicas que profundicen en su conocimiento del territorio que los rodea

Enrique Carballeira

Infiesto |

De este modo conocen y valoran el uso de los recursos naturales a lo largo del tiempo.

Miran al territorio como algo cambiante. La idea a transmitir es que de la mano de la ciencia y el conocimiento local serán capaces de transformar el concejo en el futuro.

Sesiones: En cada jornada hemos colaborado con distintas personas de la ciencia y representantes de los saberes locales. De su mano hemos conocido como se crea el paisaje que nos rodea, la importancia del castaño, los peligros y enfermedades que sufren los castañares y como enfrentarlos. También hemos podido reflexionar sobre nuestro papel en el futuro del concejo.

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