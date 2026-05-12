ENTREVISTA: Hablamos sobre el proyecto Saca les Castañes del Fueu, en el que participaron los alumnos del colegio El Plaganón de Sebares

De este modo conocen y valoran el uso de los recursos naturales a lo largo del tiempo.

Miran al territorio como algo cambiante. La idea a transmitir es que de la mano de la ciencia y el conocimiento local serán capaces de transformar el concejo en el futuro.

Sesiones: En cada jornada hemos colaborado con distintas personas de la ciencia y representantes de los saberes locales. De su mano hemos conocido como se crea el paisaje que nos rodea, la importancia del castaño, los peligros y enfermedades que sufren los castañares y como enfrentarlos. También hemos podido reflexionar sobre nuestro papel en el futuro del concejo.