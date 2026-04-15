ENTREVISTA: Hablamos con los principales protagonistas en la presentación de la Nueche en Danza de Nava

La “Nueche en Danza” es uno de los eventos culturales más singulares y vibrantes de Asturias, una celebración que combina tradición, música y participación ciudadana en un ambiente festivo nocturno. Este encuentro, que suele celebrarse en distintas localidades del Principado, tiene como objetivo principal acercar la danza tradicional asturiana a todos los públicos, convirtiendo calles y plazas en auténticos escenarios abiertos. En Nava celebrará su segunda edición este sábado, día 18 de abril, buscando repetir, al menos el gran éxito de la pasada edición. En el evento se baila, y mucho, pero también se puede beber, comer y, sobre todo, confraternizar.

Durante la “Nueche en Danza”, grupos folclóricos, músicos y bailarines se reúnen para ofrecer exhibiciones de bailes típicos como la muñeira o la danza prima, acompañados por instrumentos tradicionales como la gaita y el tambor. Sin embargo, lo más característico del evento no es solo la exhibición, sino la implicación del público. Vecinos y visitantes son invitados a unirse, aprender los pasos básicos y formar parte activa de la celebración, rompiendo la barrera entre artista y espectador.

El ambiente nocturno aporta un encanto especial: la iluminación tenue, el sonido de la música tradicional resonando en las calles y la energía colectiva crean una experiencia difícil de olvidar. Además, este evento no solo promueve la cultura asturiana, sino que también fomenta la convivencia, el turismo y el orgullo por las raíces locales.

Más participantes

En los últimos años, la “Nueche en Danza” ha ido ganando popularidad, atrayendo a personas de diferentes edades y procedencias. Su éxito radica en su capacidad para adaptarse a los tiempos sin perder su esencia, incorporando en ocasiones elementos contemporáneos sin dejar de lado la tradición.

En definitiva, la “Nueche en Danza” es mucho más que un evento cultural: es una celebración de identidad, comunidad y alegría compartida que mantiene viva la herencia asturiana bajo las estrellas.