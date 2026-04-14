EN MÁS DE UNO

ENTREVISTA: Hablamos con el presidente del Leader Comarca de la Sidra, Alejandro Vega, sobre el proyecto Aldea XXI

El responsable de Leader Comarca de la Sidra nos ofrece los detalles de este proyecto, su importancia para este entorno y la preparación del próximo encuentro en Galicia

Enrique Carballeira

Villaviciosa |

Nueva Economía para la Aldea del Siglo XXI es un proyecto de cooperación LEADER que une aldeas de Asturias, Galicia y Gipuzkoa para reactivar la vida rural mediante transferencia de conocimiento y aprendizaje entre iguales.

Su hoja de ruta combina seis palancas: Sistema Agroecológico Local (SAL), Sistema Energético Local (SEL), Sistema Local de Empresas (SILE), comunidad intergeneracional, nuevas tecnologías y cultura del territorio, entendiendo la aldea como un ecosistema que gestiona recursos, paisajes y bienestar comunitario.

El objetivo del proyecto es consolidar actividad económica y ecológica, fortalecer el capital social y habilitar oportunidades de vivienda, emprendimiento y energía renovable, alineadas con las EDLP de los GDR implicados. En conjunto, la iniciativa propone un modelo práctico, demostrativo y transferible para “hacer posible quedarse” en el medio rural en el siglo XXI

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer