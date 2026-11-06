ENTREVISTA: Hablamos con el alcalde de Bimenes sobre la inauguración de la nueva área de voluminosos del concejo

La directora general de Medio Ambiente y vicepresidenta de Cogersa, Susana Madera; el alcalde del concejo, Aitor García, y la gerente del Consorcio, Paz Orviz, visitaron ayer la nueva instalación acompañados por otras autoridades locales y alumnado del Colegio Público de Martimporra, que forma parte de la Red de Escuelas por la Circularidad de Cogersa

El área de voluminosos de Bimenes está ubicado en la localidad de Xenra, parroquia de Santu Medero, junto a la carretera S-382 de Barredos a Santuyano/San Julián de Bimenes a la altura del punto kilométrico 14, en una parcela cedida por el Ayuntamiento. El acceso está restringido a usuarios autorizados que deberán solicitar su alta como tales en el Ayuntamiento. El horario para utilizar la instalación queda fijado de lunes a domingo, entre las 7:00 y las 20:00 horas.

En la instalación de Bimenes se admiten exclusivamente residuos no peligrosos generados en la actividad doméstica, tales como voluminosos (muebles, enseres, madera, chatarra, colchones y similares), residuos de Construcción y Demolición (RCD) procedentes de pequeñas obras y reformas domésticas (escombros) y restos de podas y siegas.

Por el contrario, no está permitido el depósito de electrodomésticos, televisores, equipos informáticos, pilas y baterías, aceites usados, productos peligrosos ni sus envases, así como cualquier otro residuo que no esté expresamente contemplado entre los admitidos.