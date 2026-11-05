EN MÁS DE UNO

ENTREVISTA: El escritor Jorge Pruneda nos presenta su nuevo libro "Mirlo Blanco. Palomas Negras"

Llega la nueva novela de Pruneda, con un cambio de registro muy sensible. En este caso se adentra en la novela negra y nos ofrece una propuesta que se desarrolla en el concejo de Nava. En esta entrevista Jorge nos cuenta muchos detalles de esta nueva obra, pero sin desvelar su argumento, claro...

Enrique Carballeira

Nava |

Imagen de la portada del libro

"Hace tres años, a miles de metros de altura, comencé a escribir MIRLO BLANCO. PALOMAS NEGRAS.

Aprovechaba las horas de vuelo para dar vida a una historia que llevaba ya mucho tiempo rondando mi cabeza.

Aquel día, sin darme cuenta, tenía un pequeño espectador. Un niño curioso que desde el asiento delantero, observaba mi trabajo sin sospechar que estaba asistiendo al nacimiento de esta novela.

Hoy , tres años después, aquellas palabras que nacieron en el cielo se han convertido en una novela que ha comenzado su viaje entre todos vosotros.

Y me gusta pensar que ese niño, sin saberlo, se ha convertido en mi primer lector".

Jorge Pruneda.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid