EN MÁS DE UNO

ENTREVISTA: La profesora del IES de Infiesto, Patricia Mártinez gana el premio Pachín de Melas de teatro

Patricia Martínez Cueto ha sido distinguida con la cuarta edición del Premio Pachín de Melás por su obra Llugares comunes. Drama rural femenín en trés actos, un texto teatral escrito en asturiano

Enrique Carballeira

Infiesto |

Patricia Martínez, gana el Pachín de Melás

'Llugares comunes' destaca no solo por la palabra escrita, sino también por sus recursos escénicos. El jurado resaltó “el dominio pleno de la expresión corporal y de la musicalidad”, así como el uso creativo de elementos audiovisuales que marcan las transiciones entre actos y escenas.

Este enfoque innovador incluye también la cuidadosa elección de adjetivos que introducen cada sección, potenciando la experiencia audiovisual y teatral que la obra ofrece.

El comité evaluador estuvo compuesto por expertos como Begoña Martínez Cezón, Eloy Antuña Zamarro, José Antonio García Fernández y Tamara Collar Rodríguez. M.ª Dolores Rodríguez Vázquez, encargada de promoción del asturiano en la Dirección General de Acción Cultural y Normalización Llingüística, actuó como secretaria.

Este premio, que rinde homenaje al dramaturgo Emilio Robles Muñiz “Pachín de Melás”, fundador del costumbrismo asturiano, refuerza la apuesta del Principado por el teatro escrito y representado en asturiano.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid