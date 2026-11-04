ENTREVISTA: La profesora del IES de Infiesto, Patricia Mártinez gana el premio Pachín de Melas de teatro

'Llugares comunes' destaca no solo por la palabra escrita, sino también por sus recursos escénicos. El jurado resaltó “el dominio pleno de la expresión corporal y de la musicalidad”, así como el uso creativo de elementos audiovisuales que marcan las transiciones entre actos y escenas.

Este enfoque innovador incluye también la cuidadosa elección de adjetivos que introducen cada sección, potenciando la experiencia audiovisual y teatral que la obra ofrece.

El comité evaluador estuvo compuesto por expertos como Begoña Martínez Cezón, Eloy Antuña Zamarro, José Antonio García Fernández y Tamara Collar Rodríguez. M.ª Dolores Rodríguez Vázquez, encargada de promoción del asturiano en la Dirección General de Acción Cultural y Normalización Llingüística, actuó como secretaria.

Este premio, que rinde homenaje al dramaturgo Emilio Robles Muñiz “Pachín de Melás”, fundador del costumbrismo asturiano, refuerza la apuesta del Principado por el teatro escrito y representado en asturiano.