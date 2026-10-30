ENTREVISTA: Benia de Onís acoge este sábado una interesante propuesta cultural

Entre octubre y noviembre “Quienes se fueron, los que quedaron y de los que llegamos”, un proyecto concebido por la artista Anna Back, itinera entre Somiedo, Villanueva de Santo Adriano y Benia de Onís para acabar en Gijón.

Acogidos en chigres y también en instituciones artísticas y culturales como el Museo Barjola de Gijón, el Ecomuseo de Somiedo, el Ecomuseo Laponte o el centro cultural de Benia de Onís, las propuestas de esta iniciativa persiguirán abrir el debate entre vecinas y vecinos, con diferentes formatos adecuados a los lugares donde se produce el acercamiento a sus públicos, y con el apoyo de Agenda 2030 del Gobierno autonómico.

Las fotografías de Ana Laguarta y José Begega, de Jandro Llaneza y Mario Rodríguez, y de Anna Back serán el apoyo de los debates dinamizados por un equipo de personas autóctonas, conocedoras de la realidad local, quienes se encargarán de facilitar entre los habitantes de los cuatro enclaves elegidos la apertura a temas a veces incómodos, otras con aristas sobre las que se guarda silencio desde hace décadas, pero siempre necesitadas de diálogo y de escucha. El proyecto pretende así abrir un espacio de reflexión donde se posibilite construir un relato común.