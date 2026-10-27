Indra prevé fabricar blindados en Barros a mediados de 2027

Indra comenzará a construir vehículos terrestres en Barros a mediados de 2027. Es la previsión de los responsables de la multinacional española de defensa tras firmar un principio de acuerdo con el Principado de Asturias para el alquiler de una nave de 16.000 metros cuadrados en esa localidad de Langreo.

La empresa pagará a la comunidad una renta durante 25 años por una cantidad adecuada al mercado y que, por confidencialidad, no se puede desvelar, alega el presidente de la Sociedad Regional de Promoción David González: “es un precio de mercado, una renta que ha decidido un tasador independiente por un precio razonable y justo por 25 años. Va a estar alineado con los precios de otras empresas ya instaladas”.

Indra podrá empezar a fabricar en Barros porque el Principado ha comprado el taller a Duro Felguera después de que las empresas fuesen incapaces de llegar a un acuerdo por sí mismas. El consejero de Industria Borja Sánchez anunciaba la firma del principio de acuerdo con la empresa de ingeniería. La relación con Indra y Duro forman parte de un proceso sincronizado para acortar plazos. "Contribuimos a acelerar la compra de Barros porque Indra las quiere utilizar lo antes posible. Es un proceso en paralelo. Tratamos de acelerarlo. Hay ya un principio de acuerdo con una oferta no vinculante. Hay trámites del Principado y Duro Felguera. Queremos ser lo más rápidos posibles para que Indra esté trabajando en noviembre”.

El director general de Operaciones de Indra Group Frank Torres ha agradecido el compromiso del Principado para agilizar los trámites de una inversión que, recordamos, será declarado Proyecto Estratégico. "Será una de las fábricas más modernas en vehículos terrestres militares de Europa. Lo más importante es la velocidad”. Torres quiere empezar la remodelación del taller en noviembre con una inversión de 10 millones de euros de forma que conseguir una fábrica “puntera” antes de mediados de 2027. Barros se unirá así al Corredor Norte de Indra con la factoría de As Pontes en La Coruña y la ya en servicio en Gijón donde se avanza en los vehículos de cadenas del programa 8x8. "Deberíamos tener los primeros prototipos de las primeras barcazas el año que viene y tenemos previsión en 2027 de tener la producción del 8x8 una vez que cumplamos los acuerdos del programa Dragón”.

En materia de empleo, Torres prevé inicialmente 100 empleos directos en Barros con ingenieros, titulados de FP y contratos con start-ups y pymes. En ese sentido, Torres destaca la colaboración con al menos 60 empresas además de la cooperación con Delegación de Defensa, el acuartelamiento de Cabo Noval y la Universidad de Oviedo.