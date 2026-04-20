COMENTARIO POLÍTICO

VOX

Comentario político de Vox en "Más de Uno Gijón". Critica el trato que reciben las propuestas de Vox por parte del resto de grupos.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Al filo de la una en Más de Uno Gijón escuchamos el comentario político del día. Los seis partidos representados en el Ayuntamiento de Gijón tienen un espacio para hablar de lo que ellos consideran. No les pedimos nunca hablar de un tema en concreto ni les vetamos los asuntos de lo que el partido quiera hablar.

•Foro está representado por Jaime Fernández Paíno

•Al Psoe le pone voz Marta Menéndez

•El PP tiene a David Cuesta

•IU expone sus posiciones a través de María Antuña.

•Vox cuenta con Ignacio García

•A Podemos le escuchamos a través de Rubén Alonso

Los comentarios políticos duran entre 2 y 3 minutos e, insistimos, tienen temática libre para cada uno de los partidos. Se emiten de martes a viernes, aunque algún lunes también se pueden escuchar

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