El Sporting se lo vuelve a creer

Cómoda victoria, pero quizás algo engañosa a la luz de los acontecimientos de la primera parte. En ése período el Mirandés fue mejor, dispuso de las mejores ocasiones (hasta un disparo al larguero de Tamarit) y parecía más metido en el partido, pero lo burgaleses se pegaron un tiro en el pie al filo del descanso y ahí desapareció: penalti claro (que muchas veces no se pita y que ni siquiera entonces llama el VAR) por agarrón a Otero y gol del propio colombiano desde los once metros, además de la segunda tarjeta para Córdoba.

El Mirandés, en inferioridad numérica, claudicó al inicio del segundo tiempo tras otro agarrón a Otero, que ésta vez el árbitro no vio pero sí el VAR que le llamó. El Sporting cambió el lanzador, pero Dubasin tampoco falló. El tercero lo anotó Rosas, de muy buen derechazo desde fuera del área tras recibir el balón de Corredera. No hubo más: debut de Ferrari y primer partido completo para Manu Rodríguez, asentado en el centro del campo de forma sólida.

El resto de los marcadores acompañaron y el Sporting se queda séptimo, con los mismos puntos (36) que el Almería y a sólo tres del Castellón, que ocupa la segunda plaza de ascenso directo. El Sporting jugará el domingo en Ipurúa ante el Eibar, que viene de ganar en el último minuto al Almería con gol del ex-sportinguista Olaetxea. Para dicho encuentro (domingo, 16:15 horas) será baja Nacho Martín por sanción, al ver el sábado la quinta amarilla.

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE LOS PROTAGONISTAS (JIMÉNEZ, MUNETA, NACHO MARTÍN Y YÁÑEZ) A LA CONCLUSIÓN DEL PARTIDO