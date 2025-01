El sector de las viviendas turísticas se siente "machacado"

Ya está en marcha el nuevo plan de inspección turística del Principado de Asturias. El objetivo, dice el gobierno, es elevar el nivel cualitativo de la oferta turística, en particular enfatizando la detección de aquellos servicios turísticos clandestinos, asesorando y unificando criterios en la actuación de la actividad empresarial. Sin embargo, el presidente de CASOCIA, Iván Rodríguez, asegura que siempre se tuvo la capacidad de control e inspección, pero no se hizo nada. Cree que es una medida más cuyo única finalidad es poner trabas a una actividad que parece "molestar".

Lo que hoy entra en vigor es el registro único de arrendamientos de alquileres turísticos, medida a nivel nacional. Obligará a los arrendadores a obtener un número de registro para la vivienda en alquiler, aportar la información requerida, atender los requerimientos de información, actualizarla en el momento que se produjese un cambio en algunas de ellas y comunicar a las plataformas en línea el número de registro que se haya asignado por el Registro de la Propiedad o el de Bienes Muebles. No será efectivo hasta julio, aunque desde CASOCIA no tienen claro que llegue a implantarse en ese tiempo. Lamentan que todo es burocracia porque los pisos legales ya están registrados en el ayuntamiento, la comunidad autónoma y el registro central. "Quien es ilegal no se va a registrar".

Iván Rodríguez critica la ausencia de criterios claros y unificados e insiste en que no son el problema del mercado del alquiler. Anticipa que habrá un volumen importante de solicitudes en Gijón si decae la moratoria actual, aunque no prevé que en este 2025 suba mucho el número de viviendas turísticas. Abogan por una regulación del sector frente a la prohibición.