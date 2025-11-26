Un puente llamado YUOP

YUOP es una nueva asociación en forma de junior empresa que nace para tender un puente entre la universidad y el tejido empresarial, permitiendo que los estudiantes apliquen sus conocimientos técnicos y de gestión en el desarrollo de soluciones innovadoras para organizaciones y empresas del entorno. El proyecto ofrecerá a sus miembros la oportunidad de trabajar en iniciativas reales con el objetivo de crear una experiencia empresarial, mejorar sus competencias profesionales y fomentar el espíritu emprendedor dentro de la comunidad universitaria. Porque la visión de los estudiantes puede ofrecer una visión "fresca" a las empresas. El CEO de YUOP, Fernando Rivera Jove, afirma que puede que presenten ideas "que pueden parecer alocadas", pero alguna puede servir a las empresas y a la que le sería difícil llegar a los propios trabajadores por los condicionamientos que se van adquiriendo en el desempeño profesional.

Por el momento se lanza un proyecto piloto reservados al área de ingeniería, pero no se descarta ampliar su campo de acción a otros estudios universitarios. La suma de estudiantes y empresas dará resultados, afirma.