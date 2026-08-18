Nuevo Roces exige empezar el curso con comedor escolar

Fue la dirección del centro quien alertó a las familias del problema. Aseguraban haber agotado todas las vías a su alcance para evitar que el colegio, el Xosefa de Xovellanos, se estrenase sin comedor. Pero que no les había sido posible. Anticipaban que no habría comedor hasta octubre, en el mejor de los casos.

El psoe fue el primero en salir a escena. Acusaron al Gobierno local de incumplir su compromiso con las familias de Nuevo Roces y dejar al colegio sin comedor al inicio del curso. Su portavoz, Carmen Eva Pérez, responsabilizó directamente al concejal de educación.

El concejal de educación no tardó en responder. Jorge Pañeda tiene una visión diferente y responsabiliza a la consejería de educación de haber puesto trabas para que el ayuntamiento pudiese cumplir su promesa.

A las familias que tanto tiempo llevan peleando por tener un colegio en Nuevo Roces les importa muy poco quién es el responsable. La presidenta de la asociación vecinal, Graciela Buzón, nos ha contado en onda cero que exigen una solución. Y la quieren ya. Empezar el curso con comedor escolar es un derecho, porque, recuerda, la conciliación lo es. Considera una falta de respeto que se les diga que no pasa nada porque los abuelos se hagan cargo de los nietos durante unos días.

El 9 de septiembre arranca el curso escolar en Asturias.