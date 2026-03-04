GIJÓN PREMIER PÁDEL

El mejor pádel del Mundo está en Gijón

Diego Pezzoni, entrenador argentino afincado en Asturias desde hace 26 años, analiza en 'Más de Uno Asturias' la actuación de los jugadores asturianos en las rondas previas del torneo que se celebra en el Palacio de los Deportes de Gijón hasta el domingo

Juan Gancedo

Gijón |

La única pareja asturiana, formada por Álvaro Llaneza y Nicolás Meana, perdieron en primera ronda ante Pablo Reina y Héctor Vázquez. Álvaro López, otro asturiano, junto a Fran Ramírez, cayeron en dieciseisavos de final, mientras que Berto García Trabanco es el único jugador de nuestra región que sigue en competición. El gijonés, con el argentino Miguel Lamperti de compañero, se enfrenta esta tarde a Pablo Lijó y Maxi Arce en un partido que será vibrante. Los ganadores tendrán el honor de enfrentarse a la pareja cabeza de serie número 1 del torneo, formada por Tapia y Coello.

En categoría femenina esta mañana la única asturiana que quedaba en competición (Coral Álvarez, que jugaba con Ainize Santamaría), perdieron ante la formada por Sandra Bellver y Noemí Aguilar por 6-1 y 6-4

ESCUCHA LA ENTREVISTA CON DIEGO PEZZONI EN 'MÁS DE UNO ASTURIAS'

