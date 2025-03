Una manta que no cubre todo el cuerpo

Siempre se obligó a los médicos de los principales hospitales que se moviesen a hospitales con carencias de personas para atender la actividad allí. Las movilidades forzosas son necesarias, pero son un "parche" advierte el secretario general del sindicato médico SIMPA. José Antonio Vidal explica que hay hospitales, como actualmente el de Jarrio, donde están en mínimos y necesitan ayuda. Y como faltan profesionales hay que moverlos de donde los hay. Sin embargo, las movilidades forzosas son una manta pequeña. "O te cubre la cabeza o te cubre los pies", advierte. Para todo no da. ¿Cuál es la solución? Cubrir las denominadas plazas de difícil cobertura. Esas plazas en hospitales como el de Jarrio o las alas que no quieren los profesionales. Vidal urge a hacer atractivas esas plazas para que se cubran y no se necesite mover tanto personal.

Actualmente el hospital del que se están sacando más médicos es el de Cabueñes. El SIMPA desconoce el reparto exacto, pero entiende que es donde hay más médicos susceptibles de moverse y hacer guardias. Hoy es Cabueñes pero mañana puede ser otro, dice. Y el SESPA debe tomar decisiones. Si no mueve médicos a Jarrio (ahora) crece la lista de espera allí. Si los mueve, crecerá la lista de espera en Cabueñes. Lo realmente preocupante, dice, es que la afectación no se limita ahora mismo a la actividad de la tarde (las peonadas). Ya están registrándose cancelaciones en consultas de la mañana, aquellas ya programadas y no voluntarias.

José Antonio Vidal cree que lo que está pasando es una "señal de alarma de lo que puede pasar". O se toman medidas, y se hace antes de reordenar el mapa sanitario, o el problema irá a más. Los pacientes tienen derecho a recibir su atención sanitaria, afirma, pero los profesionales médicos tienen también derecho a un trato digno en sus condiciones laborales.