Maeza vuelve a vestirse de gala

La Yeguada Finca Maeza volverá a convertirse, los próximos 3, 4 y 5 de julio, en uno de los grandes referentes del calendario ecuestre nacional e internacional con la celebración de la sexta edición del CSI 3* Maeza.

El programa deportivo incluirá un total de nueve pruebas, con alturas comprendidas entre 1,25 m y 1,50 m, y una dotación de 140.000 € en premios. Tres de estas pruebas serán puntuables para el Longines Ranking FEI, atrayendo a algunos de los mejores jinetes y caballos del panorama internacional.

El programa deportivo irá ganando intensidad a medida que avance el fin de semana. El viernes por la tarde se disputará el Trofeo BMW Autosa, una prueba de 1,45 m con desempate que supondrá la primera gran cita del concurso. El sábado llegará el turno del Trofeo CaixaBank, que se resolverá bajo el formato de manga ganadora, mientras que el domingo se celebrará el Gran Premio Maeza, la prueba reina del CSI, también con desempate y dotada con cerca de 60.000 € en premios.

Además de la dotación económica, el CSI Maeza volverá a reconocer el talento y la excelencia deportiva con dos galardones que ya forman parte de la identidad del evento. Por un lado, el Trofeo Adicional Comarca de la Sidra premiará al mejor Caballo de Deporte Español clasificado en el Gran Premio. Por otro, el Trofeo Adiconal Ayuntamiento de Sariego distinguirá al mejor jinete Sub-25 del concurso, una clasificación que se decidirá tras la última prueba del fin de semana.

Con unas instalaciones de primer nivel, una organización consolidada y unas condiciones climáticas especialmente favorables para el bienestar de los caballos, el CSI Maeza se presenta, una vez más, como una cita imprescindible para quienes buscan competir al más alto nivel en un entorno excepcional.

Onda Cero Radio será, un año más, EMISORA OFICIAL DEL CONCURSO