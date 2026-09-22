El Gobierno central autoriza la licitación de la primera fase de las obras de la estación intermodal de Gijón

La primera fase incluye la demolición del viaducto de la calle Carlos Marx, de 350 metros de longitud, y del paso inferior que se encuentra bajo la estructura, sustituyéndolo por un nuevo vial en superficie entre la avenida de José Manuel Palacio Álvarez, a la altura de los jardines de Federico González-Fierro Botas, y la glorieta de la calle Carlos Marx con la avenida de Portugal.

Además, habrá una nueva glorieta entre las calles Carlos Marx y Sanz Crespo, a la altura de la estación actual, que en el futuro dará continuidad a la calle Sanz Crespo. Se reordenará la glorieta-hipódromo de la avenida José Manuel Palacio Álvarez, dando continuidad a todas las calles laterales que confluyen en ella. La nota emitida por el Gobierno asegura que “todo este nuevo viario urbano permitirá mejorar el acceso a la estación ferroviaria actual, facilitando su encaje en el entramado urbano”.

Situación actual de la zona del viaducto de Carlos Marx en Gijón | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Se ejecutará un nuevo colector de gran sección que sustituirá a los dos colectores que discurren por las inmediaciones de la actual estación. El colector discurrirá bajo la calle Carlos Marx, incluyendo el pozo de cruce que servirá como parte de la futura conexión del tendido ferroviario con el túnel del Metrotrén. Este elemento será asumido en la segunda fase como parte integrante del nuevo túnel ferroviario del Metrotrén.

El contrato “que ahora se autoriza contempla la urbanización del entorno de la futura estación intermodal, integrando los elementos existentes, al tiempo que se despliegan nuevas instalaciones de servicios en la calle Carlos Marx”. Se remodelarán las zonas de aparcamiento en superficie existentes en la zona de acuerdo con el nuevo trazado de la Calle Carlos Marx y se mantendrá la continuidad del carril-bici en la zona.

Una vez finalizadas, “las obras serán entregadas al Ayuntamiento para su puesta en servicio y mantenimiento, salvo las rampas del futuro aparcamiento y el pozo de cruce, bajo el colector principal, que serán de titularidad de Adif”.

La licitación de las obras para eliminar el viaducto de Carlos Marx se enmarca en el convenio suscrito el pasado mes de abril por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón. Con un coste máximo de 54,3 millones de euros con IVA (en el que se incluyen, entre otros gastos, los contratos de asistencia técnica para la ejecución de las obras), Adif asume en esta primera fase inversiones por valor de 34,09 millones de euros, mientras que el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón aportarán 10,1 millones de euros cada uno.