EMVISA elevará el límite de las rentas de alquiler que podrán recibir ayudas municipales

Elevará de 550 a 600 euros mensuales el límite máximo de la renta subvencionable. Esta actualización permitirá adaptar el programa municipal a la realidad del mercado del alquiler, facilitando que más personas puedan acceder a estas ayudas sin que un ligero incremento del precio de la renta las deje fuera de la convocatoria. Además, equiparará este límite al establecido por el Principado de Asturias en sus ayudas al alquiler.

En la misma línea, EMVISA actualizará también el Programa de Ayudas a Estudiantes para Compartir Vivienda, elevando igualmente hasta 600 euros mensuales el límite de la renta subvencionable por vivienda. El Consejo aprobará además la apertura de la convocatoria correspondiente al curso 2026-2027, dotada con 60.000 euros, cuyo plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 17 de agosto y el 16 de octubre.

El presidente de EMVISA y concejal de Vivienda, Guzmán Pendás, ha destacado que "actualizamos nuestras ayudas para adaptarlas a la realidad del mercado y garantizar que lleguen a más personas. No queremos que ningún gijonés deje de acceder a estas convocatorias porque el precio del alquiler haya evolucionado por encima de unos límites que ya no respondían a la situación actual".

El concejal nos ha contado en ONDA CERO que esta mañana se ha reunido con la concejala de Hacienda. Una primera toma de contacto de cara al presupuesto municipal de 2027. Le preguntamos por el peso que tendrá en esas cuentas la vivienda.