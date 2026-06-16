El CSI3* de Maeza no para de crecer

La Yeguada Finca Maeza acogió esta mañana la presentación oficial del VI Concurso de Saltos Internacional de Maeza (CSI Maeza), que se celebrará del 3 al 5 de julio en Sariego (Asturias). El acto reunió a medios de comunicación, autoridades, patrocinadores y colaboradores para conocer los principales detalles de una competición que se ha consolidado como una de las grandes citas ecuestres del verano.

La directora de la yeguada, Cruz Maestre, fue la encargada de abrir el acto destacando la evolución que ha experimentado el concurso desde su nacimiento.

“Hoy podemos decir que Maeza ocupa un lugar fijo dentro del calendario nacional e internacional. Somos el primer gran concurso de la temporada estival y eso nos convierte en una cita muy esperada tanto por jinetes como por aficionados. Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer un espectáculo deportivo de la máxima calidad”, señaló.

Cruz, también quiso poner en valor el compromiso social del evento, que volverá a destinar íntegramente la recaudación de las entradas a tres entidades sin ánimo de lucro: la Asociación Raitana, la Asociación Asturiana de Terapias Ecuestres y la protectora de animales Masquechuchos, que ya están disponibles en la web oficiald del evento: www.csimaeza.com

Por su parte, el alcalde de Sariego, Saúl Bastián, destacó la importancia que ha adquirido el CSI Maeza para el concejo y para toda la Comarca de la Sidra.

“El concurso supone un impacto extraordinario desde el punto de vista económico, turístico y promocional para nuestro territorio. Es un orgullo que un evento de estas características se celebre en Sariego y desde el Ayuntamiento seguiremos colaborando para que continúe creciendo”, afirmó.

El apartado deportivo fue presentado por Álvaro Arrieta, presidente de Oxer Sport, quien comenzó agradeciendo la apuesta realizada por la familia Maeza desde los inicios del proyecto.

“Cuando se trabaja con ilusión, esfuerzo y buscando siempre la excelencia, todo es posible. Este concurso es el resultado de muchos años de trabajo y de la confianza de una familia que apostó por crear algo grande para la hípica española”, destacó.

Arrieta también quiso reconocer el papel fundamental de los patrocinadores y colaboradores del evento. “Sin su apoyo, un concurso de este nivel no sería posible. Son una parte imprescindible del éxito de Maeza”, añadió.

En el plano deportivo, explicó que la sexta edición contará con una participación de altísimo nivel, tanto nacional como internacional. Entre los jinetes españoles figuran los cuatro integrantes del equipo que conquistó recientemente la Copa de Naciones de Lisboa: Jesús Garmendia, Pello Elorduy, Kevin González de Zárate y Pilar Lucrecia Cordón. A ellos se unirán referentes de la hípica nacional como los olímpicos Eduardo Álvarez Aznar e Ismael García Roque.

El crecimiento internacional del concurso también será una de las notas destacadas de esta edición. El CSI Maeza contará con representantes de 21 nacionalidades, superando las 18 presentes el pasado año y aumentando el número de participantes extranjeros de 25 a 39.

Entre los nombres ya confirmados destacan los hermanos belgas Thibault y Anthony Philippaerts, el neerlandés Eric van der Vleuten, los franceses Jeanne Sadran y Olivier Robert, el italiano Luca Maria Moneta – ganador del GP Maeza en 2023- o el japonés Eiken Sato, todos ellos habituales de las principales competiciones del circuito europeo.

Asimismo, el programa deportivo volverá a incluir el Trofeo Ayuntamiento de Sariego al mejor jinete Sub-25 y el Trofeo Mancomunidad de la Sidra, que este año por primera vez premiará al mejor Caballo de Deporte Español clasificado en el Gran Premio.

ONDA CERO RADIO será, un año más, emisora oficial de la prueba.

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DEL CONCURSO CON CRUZ MAESTRE, SAÚL BASTIÁN Y ÁLVARO ARRIETA