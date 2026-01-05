ENTREVISTA A OLIVER SUÁREZ

Sin cambios en la cabalgata de Reyes

A diferencia de lo que han hecho en Oviedo, Avilés, Siero o Villaviciosa, Gijón ha decidido no alterar sus planes con los Reyes Magos pese a las previsiones meteorológicas. La cabalgata saldrá a las 18.30h como estaba previsto. El presidente de Divertia, Oliver Suárez, confirma que puede haber alguna alteración, pero no esperan grandes problemas.

Guillermo Figueroa

Gijón |

El Ayuntamiento lleva días en contacto con la AEMET y las previsiones que le pasan no son tan malas como se podía pensar y no hacen necesarios cambios, entiende Oliver Suárez. Cree que los cambios introducidos, tanto en la comitiva que acompaña a los Reyes (con 4 carrozas nuevas) como en el recorrido (incorporando la calle uría o la zona de El Coto) gustarán. No habrá animales y se pide seguir las recomendaciones de los equipos de seguridad.

El recorrido de la cabalgata es el siguiente. Sale a las 18:30h del Colegio Público Begoña. A partir de ahí pasará por:

Calle Poeta Ángel González

Calle Anselmo Solar

Calle Feijóo

Calle Ramón y Cajal

Calle Uría

Plazuela San Miguel

Calle Menéndez Valdés

Plaza del Instituto

Calle Jovellanos

Calle Los Moros

Calle Munuza

Plaza del Carmen

Calle Felipe Menéndez

Calle Marqués de San Esteban

Tras 3 kilómetros de cabalgata, los Reyes llegarán en torno a las 21h a los Jardines de la Reina. Sobre las 21.30h está previsto que Melchor, Gaspar y Baltasar se dirijan a los niños desde el balcón del Ayuntamiento.

Aprovechamos la conversación con el presidente de Divertia para hacer balance de las navidades, anticipar la próxima gran fiesta del Antroxu o ver algunas de las principales citas de este 2026.

