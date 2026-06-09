"Los alumnos pasarán 240 horas en nuestro hospital simulado", Óscar Oliva

Gijón contará con un hospital simulado en el que el alumnado recibirá formación desde el primer curso. No será el primero para la Universidad Europea. En Madrid tienen tres. Cinco ahora mismo en toda España.

Hablamos de un entorno de aprendizaje experiencial de vanguardia diseñado para que los estudiantes de las áreas de salud practiquen en un escenario real, seguro y controlado. Destaca por ser el centro de la única institución educativa española en contar con la Full Accreditation de la Society for Simulation in Healthcare (SSH). A través de esta plataforma de simulación clínica, alumnos de carreras como Medicina, Enfermería, Psicología, Farmacia y Fisioterapia se enfrentan a casos complejos interactuando con actores, maniquís de alta fidelidad y tecnologías avanzadas.

¿Qué ocurrirá en este equipamiento? ¿Estará disponible en el primer año de actividad en el campus? ¿Cuánto tiempo pasará un alumno en él? Lo descubrimos con la ayuda de su coordinador.