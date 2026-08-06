Evoluciona favorablemente el guardia civil herido de gravedad al intentar auxiliar a su compañera en Llanes

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén casi 2.300 casos activos, de víctimas de violencia de género, en Asturias.

Un dato, especialmente significativo, apenas 24 horas después de que un miembro de la Guardia Civil asesinase a su expareja, Laura Cruz, incluida en dicho registro, y también agente de la benemérita, en el cuartel de Llanes. El autor de los hechos, de origen gallego, estaba destinado en Zamora y falleció abatido, por un sargento, tras acabar con la vida de Laura, de 50 años, natural de Madrid y destinada en Llanes desde hace más de una década. El agresor tenía una condena por violencia de género y durante años, una orden de alejamiento, que finalizó el pasado diciembre, entre otras denuncias, tal y como amplía el presidente del tribunal superior de justicia de Asturias.

El magistrado ha revelado que el presunto autor de los hechos tenía "varios procesos penales en el juzgado de Llanes" y ha indicado que se están recopilando todos los datos sobre esos procesos penales y civiles abiertos.

El autor de los hechos acababa de ser expulsado del cuerpo y tenía prohibido portar pistola. Le robó el arma a un compañero. Una actuación que el sistema no podría haber evitado, según Jesús María Chamorro. Al final el culpable, agrega, es quien comete los hechos: "Al final el culpable es el que comete los hechos. Alguien que roba un arma en un propio cuartel de la Guardia Civil a un compañero y que se introduce subrepticiamente en otro cuartel a más de 300 kilómetros de distancia, pues los fallos del sistema poco pueden hacer aunque los hubiere, que insisto, no tengo contrastado y quiero creer que no los hay".

Chamorro comparte que, desde el juzgado de instrucción de Llanes, y el de violencia de género de Gijón, se están haciendo todos los trámites lo más rápido posible. Declaraciones del presidente del TSJA durante el acto de repulsa, celebrado este mediodía en Oviedo, y convocado, en todo el territorio, por la federación asturiana de concejos. Tanto Chamorro como Mario Arias, primer teniente de alcalde del consistorio ovetense, han mostrado su condena expresa ante el asesinato, así como su apoyo a la familia y la Guardia Civil.

Laura deja un hijo, mayor de edad, y dos gemelas, menores, de las que el autor era padre. Laura es la primera víctima mortal de violencia de género, en lo que va de año, en Asturias. Tras declarar el consistorio llanisco, dos días de luto, esta tarde, a las seis y media, se ha convocado un acto institucional, frente al Ayuntamiento, en señal de repulsa. En él estarán el presidente, Adrián Barbón, y la vicepresidenta, Gimena Llamedo.

Evoluciona favorablemente el guardia civil herido de gravedad al intentar auxiliar a su compañera

El agente de la Guardia Civil que resultó herido en el tiroteo del cuartel de la Benemérita en Llanes evoluciona "bien", según fuentes del Instituto Armado consultadas por Europa Press. El hombre recibió disparos del agresor que irrumpió en el cuartel llanisco para acabar con la vida de su expareja, la guardia civil Laura.

El herido, que ha pasado "una noche tranquila" ingresado en el Hospital de Cabueñes, intervino en el tiroteo registrado en el cuartel de Llanes pasadas las 13.30 horas de este miércoles, cuando el agresor --también miembro del Cuerpo destinado en la Comandancia de Zamora--, entró en el cuartel y disparó a su expareja, causándole la muerte.

El agente herido intervino en auxilio de la víctima, resultando herido grave por arma de fuego por parte del agresor. El autor, en su huida, abrió fuego contra otros efectivos que se encontraban en las dependencias oficiales. Los agentes repelieron la agresión resultando el autor herido grave, aunque finalmente falleció a las 15.30 mientras recibía asistencia por los servicios sanitarios en la UVI Móvil.