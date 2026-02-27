Comienzan las obras de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento en el HUCA

El Gobierno del Principado ha iniciado las obras de la nueva Unidad de Enfermedades Raras del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que cuenta con un presupuesto de 753.350 euros cofinanciados por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Principado destaca en una nota de prensa que "aspira a ser referencia en diagnóstico, investigación, tratamiento y seguimiento de patologías poco frecuentes". La presentación del proyecto ha coincidido con el Día Internacional de las Enfermedades Raras. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha presentado el espacio que se ubicará en la planta 0 del HUCA. Se trata de un modelo integral alineado con la Estrategia Nacional y estándares europeos, centralizando atención multidisciplinar para reducir desplazamientos y tiempos de diagnóstico. El espacio contará con dos consultas adaptadas, hospital de día con dos puestos para movilidad reducida, despacho polivalente de enfermería, salas médicas con conexión telemática, terapias respiratorias, sala de espera y aseo accesible; facilitará transición pediatría-adulta, investigación, ensayos clínicos e integración con proyectos como Únicas, SiGenes y Unidad de Investigación Clínica.

En Asturias hay unas 75.000 pacientes de enfermedades minoritarias. La consejera de Salud espera que las nuevas patologías detectables con el cribado neonatal, la prueba del talón, sirvan para la detección precoz y tratamiento ágil de este tipo de afecciones.