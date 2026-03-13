4º Concurso internacional de vinos de influencia Atlántica

La Denominación de origen Cangas organiza por cuarta vez, Atlantic, el concurso de vinos de influencia atlántica que se viene desarrollando cada dos años y que busca promocionar y distinguir aquellos vinos que se elaboran en zonas influidas por el clima atlántico , dar visibilidad a esta corriente de vinos que cada vez gozan de mayor prestigio y

admiración , ensalzando las zonas atlánticas.

La identidad de zona geográfica y su origen marcan sus características, por esa razón los vinos concursantes deben ostentar la certificación de una figura de calidad : Indicación Geográfica Protegida o Denominación de Origen Protegida.

En esta edición competirán vinos de diferentes regiones y figuras de calidad como las indicaciones geográficas Vino de la Tierra de Castilla León, Vino de la Tierra de Barbanza e Iria, Vino de la Tierra del Navia, Vino de la tierra de Cantabria o las Denominaciones de Origen: Arabako Txakolina, Bizkaiko Txacolina, Getariako Txakolina, Léon, Bierzo, Monterrei,

Ribera Sacra, Rias Baixas, Tacaronte Acentejo… etc y por supuesto DO Cangas.

La sesión de cata (cata ciega) de esta cuarta edición del Concurso Atlantic se celebrará el día 16 de marzo en dos sesiones mañana y tarde y tendrán lugar en el Parador nacional de Corias.

Entre el jurado, sumilleres y especialistas del mundo del vino, del prestigio de:

Maikel Rodríguez (Restaurante Iván Cerdeño, 2 Estrellas Michelin), Daniel González (Casa Gerardo, 1 Estrella Michelin), Marcelino Calvo (El Ermitaño, 1 Estrella Michelin), Silvia Ortúñez (Kabuki Madrid), Damián Arana (Vinorama), David Manso (Vinetur /La casa del Baco/AEPEV) , Delia Meldarejo (Restaurante Monte, 1 estrella Michelín) , Moises García (Mejor sumiller de Asturias 2025), Laura Fernández (As Pedreiras antes Rest. Pedro Martino) , Génova Bilbao (del recién cerrado NM) , David Menéndez (restaurante la Tabla), Pablo Gonzales (catador Cinve, Cervim, ) Alberto Ruiz (Rest Casa Ramón), Noemí Martínez (Restaurante Trigo, Estrella Michelin), María José Rodríguez (Real Balneario), Lola Palacio (Rest Alenda), Juan Luis García (Casa Farpón).

Atlantic abre puertas el domingo día 15 de marzo con una jornada dirigida a los viticultores y bodegas de la DOP Cangas, en la que un viticultor/bodeguero de la DOP Ribera Sacra que nos contará los problemas que se han encontrado y las herramientas que les han llevado al éxito, hasta conseguir ser una de las Denominaciones de Origen mejor valoradas de España. Así, Asturias y la DOP Cangas serán los anfitriones de una cita obligada en el panorama vinícola nacional, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias, la marca de calidad Alimentos del Paraíso y Paradores.