Barbón anuncia una deducción de 5.000 euros para la compra o rehabilitación de vivienda habitual

El presidente del Principado Adrián Barbón desgrana algunos anuncios en materia de fiscalidad y vivienda en el discurso de apertura del debate de orientación política en el que también ha reflexionado sobre los que considera son riesgos para la democracia.

Empezamos con cuestiones de impuestos, en concreto de IRPF. Se prevé la homogeneización y aumento de los límites de renta para beneficiarse de las deducciones de precisión de la llamada “vía fiscal asturiana”. Así, se aplicarán esas deducciones en tributación individual hasta 36.750 euros y hasta 54.000 en tributación conjunta. Es para adaptarse a las subidas salariales en tiempos de elevada inflación. En materia de impuestos y vivienda, se prevé una deducción de hasta 5.000 euros por compra o rehabilitación de primera vivienda durante el primer ejercicio y de 1.000 euros en los siguientes.

La crisis de la vivienda, afirma Barbón, requiere un pacto de Estado. En ese sentido, aboga por la colaboración con las empresas y los Ayuntamientos pero con una apuesta fuerte por la intervención pública. Así, quiere alcanzar un parque de vivienda pública de 15.000 unidades e imponer las “zonas tensionadas” donde haga falta.

En materia de servicios públicos, asegura que se podrá alcanzar las 1.025 plazas de residencias de ancianos y asegura que hará “todo lo necesario” para conseguir que la evaluación de dependencia no tarde más de los 180 días de tope legal antes de acabar el año. En sanidad, promete que habrá cita de consulta en Atención Primaria en menos de tres días. Barbón ha destacado la inversión de 150 millones para el nuevo hospital de Cabueñes y anuncia la compra a la Seguridad Social de la antigua residencia de El Cristo para acelerar el derribo de inmuebles y reducir los tiempos para la operación urbanística que llevará a ampliar el campus universitario en la zona a cambio de que las facultades de Profesorado y Ciencias en Llamaquique sean sedes judiciales.

En ámbito laboral y a raíz del accidente de Mina Cerredo, Barbón anuncia que la semana que viene se podrán solicitar las ayudas de hasta 72.000 euros por fallecimiento en accidente laboral desde el uno de enero de 2025 y se incluirán a aquellos accidentes mortales en procedimiento judicial anterior a esa fecha.

Sobre el proyecto aurífero de Salave, Barbón da por cerrada esa opción porque vulneraría la protección de la costa y no se ajusta a las prioridades estratégicas de la región. Y sobre la sierra de Peñamayor, indica que el permiso de investigación no autoriza ni ocupar terrenos ni hacer sondeos. Hace unos días, Barbón fue interpelado por vecinos con los que discutió por la llegada de varios vheículos a zonas de monte lo que según él conllevaba inseguridad.

En terreno económico, Barbón anuncia 60 millones de euros hasta 2030 ‘para generar suelo empresarial y dar por seguro el desarrollo del “anillo eléctrico” para que no falte energía. En turismo, la reforma de La Rectoral de Taramundi será el primer paso para una especie de “paradores” autonómicos.

En el inicio de su discurso, el presidente del Principado reflexionaba sobre el momento político global y su impacto local. La agresión de los izquierdistas Jorge Fernández y Rubén Rosón en Oviedo no es una anécdota, advieritó. Barbón quiso enfatizar el contraste en la condena a lo ocurrido con la reacción del alcalde ovetense.