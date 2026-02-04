Asturias tiene 10.000 personas más en exclusión social que en 2018 y alcanza 200.000 ciudadanos en esa situación. Son algunos de los datos del IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social elaborado por Cáritas. El trabajo indica que en Asturias hay altas tasas de parcialidad y precariedad laborales lo que impide que muchas familias logren la estabilidad vital deseada. "Hay personas con trabajo que no logran salir de la exclusión social porque sus empleos son inestables o insuficientes para vivir dignamente", ha explicado el secretario técnico de la Fundación Foessa y coordinador de estudios de Cáritas Española, Raúl Flores. El especialista destaca además el papel de la vivienda como principal "motor de la exclusión", con subidas de precios superiores al 30% en los últimos años y un 17% de las familias que, tras pagar alquiler y suministros a principios de mes, quedan "asfixiadas económicamente".

Así las cosas, el coordinador nacional del estudio urge a los gobiernos a incrementar el parque público de alquiler y frenar los incrementos desorbitados del mercado contra un derecho que se ha convertido en "el gran motor de la exclusión social". También ha reclamado una mejor coordinación entre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Salario Social Básico para ofrecer respuestas más completas a las familias vulnerables.

Según el documento, Asturias atraviesa un "proceso inédito" de fragmentación social en el que la clase media se contrae desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores. Una de las principales conclusiones del informe es que "tras dos décadas de crisis encadenadas, las fases de recuperación no han cerrado la brecha y han llevado a contar con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa".