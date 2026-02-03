Asturias sufre en enero la segunda subida del paro registrado más fuerte del país

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.646 personas en enero en Asturias en relación al mes anterior (+3,2%) hasta los 52.843 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de enero, se acumulan ya cuatro meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en enero la mayoría de veces en Asturias (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2022. En el último año el desempleo acumula un descenso de 2.525 parados, lo que supone un 4,6% menos.

Asturias fue la segunda comunidad donde más aumentó el paro mensual. CCOO y UGT llaman la atención sobre la temporalidad y la tendencia al repunte del paro en la industria. Begoña López, directora del SEPEPA, acepta el revés mensual pero enfatiza la mejora de los datos respecto a hace un año. María Calvo, presidenta de FADE, resalta la pérdida de más de 5.600 afiliados a la Seguridad Social con especial incidencia entre los autónomos.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 93 menos (-2.61%); Agricultura, 26 menos (-2.96%), mientras que se incrementó en Servicios, 1559 más (+4.11%); Sin empleo anterior, 108 más (+2.07%); Industria, 98 más (+2.69%). Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (39.463), Sin empleo anterior (5.321), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (851), Construcción (3.468), Industria (3.740).

En cuanto a sexos, de los 52.843 desempleados registrados en enero, 30.836 fueron mujeres, 936 más (+3,1%) y 22.007, hombres, lo que supone un aumento de 911 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+4,3%).

En enero, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 55 parados más que a cierre del pasado mes (+1,4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 1.792 desempleados (+3,8%).