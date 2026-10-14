El anillo eléctrico central prevé nueve parques de subestaciones

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha reunido este miércoles con el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado Asturias, Borja Sánchez, para tratar las modificaciones experimentadas por la Propuesta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia.

En el caso de Asturias, la nueva Propuesta del Miteco contempla la construcción de nueve parques de subestaciones y actuaciones en la mayoría de los existentes, así como la construcción de 87 Km de líneas, a los que se añade la repotenciación de otros 256 Km de tendidos para incrementar su capacidad, según ha informado el Miteco en nota de prensa.

Hay tres actuaciones con la consideración de preferentes: el Anillo Eléctrico Central, el eje Asturias-León y un compensador síncrono en Santa María de Grado para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico. Esta consideración permite priorizar estos proyectos en el conjunto de la planificación.

En conjunto, el Miteco plantea atender una demanda adicional de 2,6 GW en la red de transporte, a la que se añadirá la capacidad de acceso que aflore en las redes de distribución, con nuevos apoyos.

La industria --que consume un 67% de la electricidad del Principado-- es la tipología de consumo para la que se habilita mayor capacidad, que también crece para atender necesidades de vivienda, electrificación portuaria y transporte terrestre.

Con respecto a la Propuesta de planificación sometida a audiencia pública en diciembre de 2025, ahora se incluyen nuevos refuerzos para conectar distintos consumos industriales, apoyar la distribución en zonas portuarias y aumentar la capacidad de líneas existentes. Asimismo, con relación al Anillo eléctrico, hay un refuerzo en el tramo Reboria-Cardoso.

La nueva Propuesta también prevé aumentar la capacidad de acceso destinada a la generación renovable en más de 1,5 GW principalmente para instalaciones eólicas y almacenamiento, incluido el bombeo hidroeléctrico