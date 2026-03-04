El alquiler más caro de Asturias está en el centro de Gijón

Los tres barrios más caros para alquilar una vivienda en Asturias están en Gijón, según los datos del portal Fotocasa. El Centro tiene el precio medio por metro cuadrado más alto, 13,52 euros tras una subida del 20% en un año lo que supondría 185 euros más caro y superando los 1.000 en una vivienda de 80 metros cuadrados. Le siguen La Arena y El Natahoyo. A partir del cuarto puesto, las zonas con el alquiler más caro están en Oviedo y por este orden: el entorno del Hospital Central donde la vivienda se ha encarecido un 30% en un año; Salesas, Campo San Francisco y Milán-Pumarín.

El ranking de los barrios más caros de la región es: Barrio del Centro (Gijón) 13,52 €/m2 al mes, La Arena (Gijón) 13,28 €/m2 al mes, El Natahoyo (Gijón) 12,58 €/m2 al mes, HUCA - La Cadellada (Oviedo) 12,31 €/m2 al mes, Salesas - Foncalada - Campoamor (Oviedo) 12,26 €/m2 al mes, Parque San Francisco - Uría (Oviedo) 12,25 €/m2 al mes, Milán - Pumarín (Oviedo) 11,59 €/m2 al mes, Buenavista (Oviedo) 11,10 €/m2 al mes, Auditorio - Seminario - Parque de Invierno (Oviedo) 11,01 €/m2 al mes, San Lázaro - Otero - Villafría (Oviedo) 11,00 €/m2 al mes y Santo Domingo - El Campillín (Oviedo) 10,50 €/m2 al mes.

Alquilar una vivienda en el barrio del Centro, el más caro de Asturias, exige un desembolso medio de 13,52 euros por metro cuadrado al mes. De este modo, una vivienda tipo de 80 m² se habría ofertado en diciembre de 2025 por un precio medio de 1.082 euros, frente a los 897 euros de 2024 (20,6%), es decir, 185 euros más que hace un año.