MERCADO INMOBILIARIO

El alquiler más caro de Asturias está en el centro de Gijón

Según Fotocasa, se ha encarecido un 20% en un año. En Oviedo, lo más caro está cerca del HUCA

ondacero.es

Oviedo |

Sigue creciendo la venta de pisos y las hipotecas en Aragón
Sigue creciendo la venta de pisos y las hipotecas en Aragón | Pixabay

Los tres barrios más caros para alquilar una vivienda en Asturias están en Gijón, según los datos del portal Fotocasa. El Centro tiene el precio medio por metro cuadrado más alto, 13,52 euros tras una subida del 20% en un año lo que supondría 185 euros más caro y superando los 1.000 en una vivienda de 80 metros cuadrados. Le siguen La Arena y El Natahoyo. A partir del cuarto puesto, las zonas con el alquiler más caro están en Oviedo y por este orden: el entorno del Hospital Central donde la vivienda se ha encarecido un 30% en un año; Salesas, Campo San Francisco y Milán-Pumarín.

El ranking de los barrios más caros de la región es: Barrio del Centro (Gijón) 13,52 €/m2 al mes, La Arena (Gijón) 13,28 €/m2 al mes, El Natahoyo (Gijón) 12,58 €/m2 al mes, HUCA - La Cadellada (Oviedo) 12,31 €/m2 al mes, Salesas - Foncalada - Campoamor (Oviedo) 12,26 €/m2 al mes, Parque San Francisco - Uría (Oviedo) 12,25 €/m2 al mes, Milán - Pumarín (Oviedo) 11,59 €/m2 al mes, Buenavista (Oviedo) 11,10 €/m2 al mes, Auditorio - Seminario - Parque de Invierno (Oviedo) 11,01 €/m2 al mes, San Lázaro - Otero - Villafría (Oviedo) 11,00 €/m2 al mes y Santo Domingo - El Campillín (Oviedo) 10,50 €/m2 al mes.

Alquilar una vivienda en el barrio del Centro, el más caro de Asturias, exige un desembolso medio de 13,52 euros por metro cuadrado al mes. De este modo, una vivienda tipo de 80 m² se habría ofertado en diciembre de 2025 por un precio medio de 1.082 euros, frente a los 897 euros de 2024 (20,6%), es decir, 185 euros más que hace un año.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer