El Partido Popular de Piloña denuncia la “hipocresía” del Gobierno local por dejar al concejo fuera de la Tarifa Rural

Enrique Carballeira

Infiesto |

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, junto a Tino Medina
El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, junto a Tino Medina | PP

El portavoz municipal del Partido Popular de Piloña, Tino Medina, denunció la hipocresía del Gobierno local en el Ayuntamiento de Piloña tras la visita del presidente Pedro Sánchez esta semana. El portavoz municipal recordó que, el pasado 25 de noviembre de 2024, el Partido Popular llevó una moción al Pleno porque Piloña era uno de los municipios que se habían quedado fuera de la Tarifa Rural.

Tino Medina señaló que “los concejos que, a partir del año 2.000, perdieron más de un 10% de población se consideran en riesgo de despoblación entre ellos está Piloña, que ha perdido un 23%. El criterio fijado desde el Gobierno de Asturias establece que solo pueden acogerse aquellos concejos que cuenten con menos de 3.000 habitantes.” Tino Medina recordó que los socialistas de Piloña votaron en contra de esta moción.

Una hipocresía

El portavoz municipal lamentó la actitud de los socialistas de Piloña ante la visita de Pedro Sánchez esta semana: “Nos parece una hipocresía que, desde el equipo de Gobierno aplaudan la visita y digan que “Piloña se convierte así en espacio de reflexión y diálogo sobre el presente y el futuro de las zonas rurales a nivel europeo”, cuando han permitido que este concejo se quede fuera de la Tarifa Rural.”

