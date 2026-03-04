Mirian y Carmen, Mujeres Emprendedoras de Cangas del Narcea 2026

El próximo sábado 7 de marzo, a las 13:00 horas, el Auditorio de la Casa de Cultura de Cangas del Narcea se vestirá de gala para celebrar el espíritu emprendedor femenino. En esta edición, el galardón Mujer Emprendedora recaerá sobre dos figuras clave del tejido económico local: Mirian González Rubio y Carmen Riesgo Rey.

La concejala de Igualdad, Alba García, ha subrayado la importancia de estos reconocimientos, calificando a las premiadas como "ejemplo de la inmensa valía de las empresarias de este concejo".

Las protagonistas del año

El jurado ha decidido dividir el reconocimiento en dos vertientes que representan el pasado, presente y futuro del comercio cangués:

• Empresas de nueva creación: Mirian González Rubio. Tras quince años de experiencia, Mirian decidió que la distancia no fuera un obstáculo para el sector servicios en el suroccidente asturiano. Con su agencia “Directos desde Asturias”, ha logrado que los vecinos de Cangas viajen a destinos como Egipto o Roma con un asesoramiento de proximidad, destacando su capacidad para crear comunidades de viajeros unidas por la confianza.

• Mejor trayectoria empresarial: Carmen Riesgo Rey. Con más de tres décadas al frente de una correduría de seguros de ámbito nacional, Carmen es historia viva del crecimiento empresarial de la zona. Su evolución, desde ser agente única hasta consolidar en 2023 la sociedad Riesgo y Machado junto a su hijo, demuestra una capacidad de adaptación y profesionalidad que ha atravesado décadas.

Cita con el reconocimiento

El acto institucional servirá como antesala a las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, poniendo el foco en el liderazgo femenino como motor de reinvención y desarrollo económico en las zonas rurales.

"Su liderazgo pone de manifiesto la capacidad de reinventarse en sus respectivos sectores", destacó Alba García.