La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias Adriana Lastra afirma en Onda Cero que la bonificación del 100 por 100 del peaje del Huerna estaba condicionado al presupuesto. “Lo que estaba condicionado al presupuesto era la bonificación al 100 por 100”. Preguntada sobre si no es un fracaso no tener presupuesto que permita esa mejora en una legislatura en la que el Gobierno no ha presentado proyecto presupuestario porque no tenía garantizada su aprobación con la mayoría de investidura, Lastra alega que “había una situación endiablada de mayoría minoritaria. Por eso fuimos a elecciones” ante el bloqueo de los decretos de vivienda con una mayoría de derecha en el Congreso. Preguntada sobre por qué el presidente no tomó la decisión del adelanto electoral cuando tampoco podía asegurar la aprobación de presupuestos, Lastra responde que “los estaban negociando”

Respecto a lo que puede ocurrir ahora con el peaje “es un asunto que está en tribunales y que ojalá se dé la razón. Proponemos lo que veníamos haciendo, la bonificación del peaje y con el informe de la Comisión Europea a la bonificación del 100 por 100. El rescate no es posible porque sería regalarle 2.000 millones de euros a los amigos del PP”, argumenta Lastra. Espera que la sentencia europea llegue en uno o dos años como mucho.

Sobre la gestión del lobo. Preguntada sobre si debería regresar al Lespre, “yo creo que actualmente hay un plan de gestión implementado en Asturias que está funcionando” y que si se incluyó la especie en ese Listado es porque había comunidades que trataban al animal como si fuese cinegética. Recordamos que en Asturias no es especie de caza desde hace décadas. Según Lastra, las dudas del secretario de Estado Hugo Morán sobre los censos no se referían a Asturias. Recordamos que el Principado llegó a pedir “respeto” a Morán ante las palabras de Morán.

Sobre la crisis de la vivienda, responsabiliza a las comunidades que no han aplicado la normativa estatal.

Lastra afirma que “el aviso de que viene Vox no genera miedo, lo genera el propio Vox”. El crecimiento que las encuestas dan al partido de Abascal sigue viniendo, según la socialista, del PP de quien fue, afirma, “una escisión”. “El aviso de que viene Vox es una realidad que la gente la tiene asumida por el PP gobierna con Vox, una derecha ultra que no es aseada como el PP que viene sin complejos”.