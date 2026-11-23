La abogada del acusado del asesinato de Susana Sierra González, cuyo cadáver apareció en un contenedor de basura en el domicilio del procesado en 2025, pide la libre absolución para su cliente por no estar acreditada la autoría de los hechos.

Según el escrito de defensa, la víctima le habría indicado a su cliente su intención de suicidarse y qué hacer con su cadáver. Así se ha expuesto en el arranque del juicio, con jurado popular, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón, en la que el acusado, que se ha mostrado alterado y se ha acogido a su derecho para declarar una vez practicadas las pruebas.

Asimismo, el procesado, que se enfrenta a 25 años de cárcel, ha expresado su enfado al ver que había medios de comunicación en la sala de vistas y ha reclamado el poder salir al considerar que era "una vergüenza".

El hombre, custodiado por tres agentes, ha ido haciendo acotaciones en voz alta a medida que hablaban las acusaciones, tanto la Pública como las que representan al viudo e hijo de la víctima, para negar lo que decían.

"Eso es mentira", ha sostenido al escuchar la lectura de las acusaciones. El magistrado, incluso, le ha tenido que llamar al orden en varias ocasiones para que guardara silencio.

Por parte de la Fiscalía, se ha remarcado que el asesinato se cometió "de una manera brutal" y se ha incidido en que el acusado quería que la mujer muriera "de una manera innecesaria". Para la fiscal, fue un asesinato "implacable, incomprensible, innecesario, pero, sobre todo, brutal".

La abogada del hijo de la víctima, por su parte, ha insistido, al igual que la Acusación Pública, en que el acusado provocó a la víctima un estado de "total de vulnerabilidad", al suministrarle medicamentos y sustancias que disminuyeron su capacidad de reaccionar, para después dejarla maniatada, parcialmente desnuda y con el rostro cubierto por un pasamontañas.

Ha recalcado en que Susana Sierra era en ese momento una mujer "sometida, inmovilizada" y estaba en una "absoluta situación de indefensión". También ha apuntado que recibió múltiples golpes y, aunque la causa de su muerte fue por estrangulamiento, antes sufrió "innecesaria y brutalmente". Después metió su cadáver en una bolsa de plástica y en un contenedor, para echar luego encima tierra y evitar malos olores.

A mayores, a trasladado al jurado que deberá dirimirse si la agresión tenía una connotación de discriminación por ser mujer y ha llamado la atención sobre que el procesado estuvo casi dos meses conviviendo con el cadáver de Susana a los pies de su cama. Además, ha apuntado que el hijo de la víctima es una persona "totalmente vulnerable" que dependía de su madre.

El abogado de la acusación que representa al viudo, ha indicado que su cliente busca que se haga justicia y dar voz, porque ella no puede, a su mujer que fue "cruel y vilmente asesinada por el acusado".

Ha negado, eso sí, que su cliente, tal como sostuvo momentos antes la letrada del hijo de la víctima, hubiera dejado a su esposa "abandonada a su suerte" en la casa del procesado. Según el abogado, el hombre, después de haber sido abofeteado por el procesado, pidió a su mujer que se fuera con él, pero ella se negó a abandonar la casa del acusado.

En cuanto al asesinato, ha acusado al procesado de haberlo cometido "con total desprecio", tras suministrarle medicación y sustancias para poder someterla. También ha incidido en cómo, después de tenerla atada y medio desvestida, la golpeó en todo el cuerpo y le causó daños "totalmente innecesarios", para incluso privarla, no solo de su vida, sino también de su dignidad.

Ha apuntado, además, cómo el acusado pudo convivir durante mes y medio con el cadáver de la mujer junto a su cama sin experimentar ningún sentimiento y ha señalado que habrá que ver si cometió el asesinato con especial desprecio a su condición de mujer.

La abogada de la defensa, en su casa, ha expresado respeto por la muerte de Susana y el dolor de su familia, pero ha pedido al jurado no juzgar solo con suposiciones.

RELATO FISCAL

La Fiscalía solicita para el hombre una pena de 25 años de prisión, como también las acusaciones particulares, así como la medida de libertad vigilada durante 10 años, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad.

Según su escrito de acusación, el procesado (1965), a finales del mes de abril de 2025, entabló una relación de amistad con la víctima y su marido, al coincidir con ellos en el servicio de culto del Centro Remar, de Gijón.

En una hora no determinada del 6 de mayo de ese mismo año, el acusado acompañó al matrimonio al Hospital de Cabueñes, donde se hallaba ingresada, en estado terminal, la madre de Susana Sierra.

En un momento dado, estando en el centro sanitario, el acusado guardó, entre sus pertenencias, el teléfono móvil de la víctima y le dijo que, si necesitaba efectuar llamadas, utilizara el suyo.

Posteriormente, sobre las 04.20 horas del día 7, el matrimonio y el acusado se dirigieron, a bordo de un taxi, al domicilio del acusado, en la calle Contracay, en Gijón. Una vez allí, por motivo que se desconoce, el acusado propinó dos bofetones al marido de Susana Sierra, sin que conste haberle causado lesión.

Acto seguido, el hombre, que no formula denuncia contra el procesado por estos hechos, abandonó solo el domicilio, pero la víctima optó por quedarse.

En momento no determinado, pero, en todo caso, entre los días 7 y 20 de mayo de 2025, Susana Sierra, bien por sí misma o bien a instancias del acusado, ingirió, sin poder determinar la cantidad ni el origen, benzodiazepenas (diazepam/ nordiaazepam), antipsicóticos (aripiprazol, quetiapina) y antidepresivos (citalopram y mirtazapina), que le provocaron un estado de aturdimiento, aprovechando el acusado esta circunstancia para atar, con unos cordones de calzado, las manos de la mujer a su espalda, desnudarla de cintura para abajo y taparle el rostro con un pasamontañas.

A continuación, guiado por el ánimo de acabar con la vida de la mujer, y habiendo eliminado cualquier posibilidad eficiente de defensa por parte de la misma y como acto de dominación y sometimiento, la golpeó con sus manos y con objetos no determinados en la cabeza, en las cuatro extremidades y en la región suprapúbica, para finalmente estrangularla, provocando su fallecimiento.

El acusado, al golpear a la víctima pretendía, según la Fiscalía, "de manera consciente y deliberada", además de causarle la muerte, producirle un extraordinario y desmedido dolor, provocándole males innecesarios para conseguir este resultado.

El acusado introdujo el cadáver en un saco negro de plástico y lo colocó en el interior de un contenedor de basura de 120 litros de capacidad que tenía en su domicilio, rellenándolo con arena húmeda y precintándolo con papel film. El contenedor fue situado por el acusado a los pies de la cama de la única habitación del piso.

Posteriormente, el día 1 de junio de 2025, el acusado alquiló un trastero, también en Gijón, con el propósito de trasladar allí el contenedor con el cuerpo de Susana Sierra, sin llegar a conseguirlo, al ser hallado el cadáver el día 24 de junio de 2025 en el registro domiciliario autorizado al efecto.

En el momento de su muerte, Susana Sierra González tenía 49 años, mientras que su marido tenía 55 años. Tenía, además, un hijo de 27 años. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pide que el acusado indemnice al esposo de la víctima con 90.000 euros y a su hijo, con 50.000 euros, todo ello más los intereses legales, correspondientes, así como el abono de las costas procesales.

Precisamente el viudo e hijo de la víctima están llamados a declarar este próximo martes, en un proceso que tiene previsto prolongarse hasta el próximo viernes.