Zaragoza destinará 500.000 euros a combatir las plagas en 2026

Zaragoza intensifica la labor preventiva contra las plagas. A través del Instituto Municipal de Salud Pública, se va a colaborar con la hostelería para inspeccionar terrazas y veladores, así como su limpieza intensiva, para evitar la presencia de roedores. Los establecimientos tienen obligación de mantenerlas limpias y de cumplir la ordenanza municipal.

Este año el proyecto de presupuestos incluye una partida de 500.000 euros para el control de plagas, que conlleva tratamientos preventivos y para combatir, por ejemplo, las garrapatas, palomas o chinches. Paralelamente, el consistorio ha puesto en marcha programas para evitar que se acumule basura en las calles o en el exterior de los contenedores. Factores que contribuyen a las plagas.

La consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha explicado que, en 2025, se hicieron casi 3.400 tratamientos contra las ratas en la ciudad. La apertura de zanjas y obras en muchas calles hacen aflorar plagas, por lo que hay que redoblar esfuerzos. Se buscan los mejores tratamientos para evitar que proliferen. En ese sentido, ha recordado que se puso en marcha con la Universidad de Zaragoza una Cátedra de Investigación de Plagas Urbanas.