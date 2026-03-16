La IA se utilizará por primera vez en el proceso de escolarización

Un total de 8.669 niños aragoneses de tres años comenzarán el colegio en septiembre dentro del curso 2026/2027. Son 316 menos que el curso anterior, continuando una tendencia descendente. Por provincias, serán 6.409 en Zaragoza, 1.400 en Huesca y 860 en Teruel. El proceso de acceso se abrirá el 16 de abril a las 9.00 horas y finalizará el 22 de abril a las 14.00 horas. Se podrá realizar de forma telemática en la página web educa.aragon.es/admisión y se habilitarán oficinas y el número de teléfono 876 03 67 64 para cualquier consulta.

En cuanto a los baremos, mantienen los mismos criterios que el curso anterior, por ejemplo, los espacios únicos con áreas de influencia y la equiparación del domicilio laboral y familiar, con 10 puntos. Si hay empate, se priorizará el familiar. Los hermanos matriculados en el mismo centro suponen el criterio con más dotación, de 15 puntos. El máximo es 50.

El director general de Planificación del Gobierno aragonés, Luis Mallada, asegura que la mayoría de las familias obtendrán en su primera opción, en base a lo ocurrido en los dos anteriores cursos. “Sabemos que son momentos de incertidumbre para las familias porque es un procedimiento importante, pero quiero lanzar un mensaje de tranquilidad”, ha recalcado el director general.

APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Como principal novedad en este proceso de escolarización para el curso 2026-207, se ha desarrollado una aplicación con inteligencia artificial en la que se podrá consultar todo tipo de información como conocer las vacantes en tiempo real, el estado de la tramitación o subsanar cualquier incidencia.

Este servicio lleva medio año en pruebas y estará disponible en el mes de mayo con el objetivo de agilizar todo el procedimiento. Mallada asegura que “evitará desplazamientos y demoras en los servicios provinciales”.