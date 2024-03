Todo listo para una Cincomarzada sin 'caballitos'

En el Parque del Tío Jorge ya está todo preparado para acoger a la gran fiesta de la reivindicación y el encuentro vecinal. Comidas populares, música, puestos de venta solidaria y muchas pancartas con lemas sociales y vecinales componen la fotografía de una cita para la que se espera que ni la meteorología ni el nivel freático del Ebro, tras el paso de la crecida, supongan ningún contratiempo.

El presidente de la Federación de Barrios, Manuel Arnal, y su vicepresidente, Raúl Gascón, han lamentado, sin embargo, que no haya sido posible que feriantes y Ayuntamiento se hayan podido entender y los zaragozanos no vayan a disfrutar de las tradicionales atracciones por el incremento de las tasas por su instalación, que han pasado en un año de 920 a 2520. Y eso, ha explicado Raúl Gascón, contando con que la FABZ, como organizadora avaló el interés social de las actividades de los feriantes para acogerse a una bonificación del 50 por ciento. Si no, hubieran sido más de 5000 euros de tasa.

Los responsables vecinales han recordado que el principal acto reivindicativo de la jornada volverá a ser la Marcha de los Barrios, que partirá a las 11 de la Plaza del Pilar, y que al llegar a su destino, en el Parque del Tío Jorge, acabará con la lectura de un manifiesto, como cada año, y la entrega al Ayuntamiento de las reivindicaciones de las asociaciones vecinales.