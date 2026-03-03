Teruel celebra este fin de semana la XVI Feria del Stock

La XVI Feria Stock Teruel se celebra este fin de semana en el Palacio de Exposiciones de la capital con la participación de 34 expositores y el sorteo de 500 euros en compras como principales alicientes.
El mix comercial será muy amplio: moda infantil, de hombre y mujer, deporte, joyería, muebles, menaje, artesanía, vehículos nuevos y de segunda mano, motos, papelería, lencería, calzado, telefonía y floristería, entre otros sectores.
La entrada será gratuita y abierta a todos los públicos. El horario del sábado será de 11:00h a 14:30h y de 16:30h a 20:30h horas, mientras que el domingo se abrirá desde las 11:00h hasta las 14:00h.