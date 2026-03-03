COMERCIO LOCAL

Teruel celebra este fin de semana la XVI Feria del Stock

Se trata de una cita plenamente consolidada en el calendario comercial de la ciudad que reunirá a 34 expositores de todos los sectores.

Redacción

Teruel |

feria stock teruel
Teruel celebra este fin de semana la XVI Feria del Stock | Ayuntamiento de Teruel

La XVI Feria Stock Teruel se celebra este fin de semana en el Palacio de Exposiciones de la capital con la participación de 34 expositores y el sorteo de 500 euros en compras como principales alicientes.

El mix comercial será muy amplio: moda infantil, de hombre y mujer, deporte, joyería, muebles, menaje, artesanía, vehículos nuevos y de segunda mano, motos, papelería, lencería, calzado, telefonía y floristería, entre otros sectores.

La entrada será gratuita y abierta a todos los públicos. El horario del sábado será de 11:00h a 14:30h y de 16:30h a 20:30h horas, mientras que el domingo se abrirá desde las 11:00h hasta las 14:00h.

