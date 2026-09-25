SECTOR JURÍDICO

Teruel acogerá el II Congreso Aragón, Justicia y Empresa

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio Narváez y el abogado y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón serán los encargados de abrir el II Congreso Aragón, Justicia y Empresa.

Redacción

Teruel |

Teruel acogerá el II Congreso Aragón, Justicia y Empresa
Teruel acogerá el II Congreso Aragón, Justicia y Empresa | Onda Cero

El Centro Sociocultural San Julián de Teruel acogerá los días 12 y 13 de noviembre el II Congreso Aragón, Justicia y Empresa.

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio Narváez y el abogado y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón serán los encargados de abrir el Congreso.

Contará también con una ponencia del empresario José Elías, fundador de Audax Renovables y uno de los rostros empresariales más reconocibles en internet.

El encuentro, organizado por CEPYME Teruel y la Diputación Provincial de Teruel, abordará inteligencia artificial, energía, ciberseguridad, drones y cuestiones laborales.

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