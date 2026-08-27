Más de 15.000 kilos de tomates en el recorrido del Cipotegato en Tarazona

LEER MÁS Tarazona presenta al Cipotegato y su programa de fiestas

Jesús Herrera, turiasonense de 49 años, ha sido el elegido para encarnar el Cipotegato en las Fiestas de San Atilano 2026. El Cipotegato asegura que "llevaba 25 años presentándome al sorteo, llevaba toda la vida esperando cumplir este sueño". En el momento de alzarse en la escultura erigida en honor al Cipotegato, entre una marea de personas, una lluvia de más de 15.000 kilos de tomates y después de haber realizado un recorrido por el casco histórico de la ciudad, ha lanzado un pañuelo blanco con un lazo rosa. Herrera explica que "es un homenaje a todas esas personas que padecen cáncer, que sepan que no están solas y que hay gente que las quieren de corazón, pero se lo dedico sobre todo a mi mujer, que perdí hace tres años por causa de esta enfermedad".

Según marca la tradición, la identidad del personaje se desconoce hasta que se quita la máscara delante de la marea de personas que se dan cita junto a la estatua del Cipotegato. Herrera asegura que "ha sido dificilísimo guardar el secreto, se lo dije a mi madre y a mi hijo, pero hay mucha gente que aún no lo sabía". Ante el apoyo de los turiasonenses, declara que "la ciudad de Tarazona es increíble, su gente es maravillosa y se vuelca siempre con el Cipotegato, estoy muy orgulloso y satisfecho".

Todos los 27 de agosto, el día de la salida del Cipotegato, se congregan en Tarazona más de 30.000 personas, según indica Tono Jaray, alcalde de la ciudad. Todos los alojamientos están completos para no perderse ningún detalle de esta "fiesta centenaria que forma parte de nuestra tradición, de la de Tarazona y la de Aragón", explica el alcalde, "el Cipotegato representa todas nuestras emociones y pensamientos".

Habrá más de 300 actividades durante las fiestas

Desde el Ayuntamiento de Tarazona se han organizado más de 300 actos y "el Cipotegato solo es el comienzo" como ha indicado el concejal de Festejos de Tarazona, José Antonio Docando. Entre los actos más destacados figura la feria taurina o los conciertos de OBK, El Drogas, Lérica y un Tributo a Hombres G. El concejal ha querido reconocer el trabajo y la colaboración de los más de 1.900 peñistas turiasonenses.