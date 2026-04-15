SMOPYC reúne a más de 447 expositores de 33 países

LEER MÁS Casi mil firmas se dan cita en la XIX edición de SMOPYC

Empresas procedentes de países como Alemania, Estados Unidos, China, India, Reino Unido o Brasil participan en esta edición. Destacan maquinarias como una pala cargadora autónoma de 20 toneladas, una impresora vertical para fachadas, una cabeza tractora propulsada por hidrógeno o un camión autónomo para canteras. La feria ocupa nueve pabellones y este año recupera el espacio exterior para demostraciones.

El consejero de Fomento en funciones del Gobierno aragonés, Octavio López, destaca el papel de las compañías que participan en la feria y su impacto en el impulso a las obras públicas. En SMOPYC los contratistas conocerán las últimas novedades de maquinaria, pero también podrán participar en jornadas técnicas centradas en desafíos como la digitalización.

La organización de SMOPYC prevé que durante las tres jornadas que dura el certamen pasen por sus instalaciones 50.000 visitantes. La Feria de Zaragoza genera un impacto económico de 422,3 millones de euros anuales, equivalente al 1,01% del PIB regional, según un informe reciente de la Universidad de Zaragoza.