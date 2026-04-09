Siguen avanzando los trabajos del "astropuerto" de Teruel

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Los trabajos de la fábrica, el hangar y la plataforma de despegue avanzan y esta infraestructura podría licitarse en el último trimestre de 2026. El consejero López recuerda que la inversión es de 40 millones de euros. Se trata de una infraestructura pionera y única en Europa, catalogada como astropuerto o estratopuerto y que, gracias también a la implantación de PLD Space y sus ensayos de motores para cohetes, sitúa a Teruel como un punto de referencia en el sector aroespacial de fabricación de alta tecnología, ya que en la actualidad no existe en Europa una nave con estas características técnicas para producción de dirigibles

El hangar y la nave de producción de dirigibles ocupan 2,66 hectáreas, el equivalente a cuatro campos de fútbol. Tiene una forma rectangular con unas dimensiones en planta aproximadas de 376,20 x 70,80 metros, incluye en los laterales oficinas y talleres para ensamblaje y mantenimiento. Delante de la fachada este del hangar se diseña una plataforma para salida del dirigible con unas dimensiones totales de 300 x 220 metros, otras 6,6 hectáreas más.

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El 11 de marzo de 2025 se colocó la primera piedra del hangar y nave de producción de dirigibles estratosféricos, cuya obra se adjudicó por un importe de 39.774.382,68 euros, (IVA excluido), a la UTE formada por Aldesa Construcciones S.A. e Industria de Infraestructuras Ideconsa S.L., con un plazo de ejecución de 20 meses, estando prevista su finalización a finales de 2026.