Proyecto piloto en Zaragoza para mejorar la movilidad en entornos escolares

La consejera de movilidad, Tatiana Gaudes, ha presentado este proyecto que supondrá la reordenación del estacionamiento del CEIP Doctor Azúa, el desvío de tres líneas de bus urbano y la peatonalización de un tramo de la calle Pedro III. También afectará a calles del entorno como Luis Bermejo, Juan Pablo II, Asín y Palacios y Condes de Aragón; se creará una zona 'kiss and go' en el CEIP Cesáreo Alierta, y se dará solución al badén de la Iglesia de Santa Mónica, dándole acceso permanentemente desde la calle Asín y Palacios, entre otras actuaciones.

La razón por la que se ha escocido el distrito de La Romareda, según la consejera Gaudes, es porque se trata de "uno de los entornos escolares con más densidad de toda Europa. Por eso ha sido interesante centrar el foco en esta zona y, en concreto, en este colegio", ha explicado. De hecho, la responsable de movilidad ha recordado que la comunidad educativa del Doctor Azúa lleva tiempo pidiendo que se despeje el espacio destinado a aparcamientos para integrarlo en el espacio escolar.

La prueba piloto se llevará a cabo hasta el próximo 30 de octubre. Llegada esa fecha, el Ayuntamiento valorará el nivel de eficacia y decidirá si se le da continuidad incorporando nuevos cambios y se revierte la situación actual. Este proyecto está enmarcado en el programa Horizonte Europa 2021-2027, dedicado a financiar la investigación y generar conocimiento.