Primeras operaciones de cirugía asistida por robot en Huesca

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El Hospital Universitario San Jorge (HUSJ) de Huesca ya ha empezado a realizar cirugía asistida con robot. En el caso de este centro sanitario se ha instalado la tecnología Hugo-RAS, con la que han estado formándose distintos profesionales durante los primeros meses del año hasta comenzar ya a operar pacientes la semana pasada. Cirugía General empezó con una intervención de colon y Urología con una extirpación de próstata. A día de hoy ya se ha operado a cuatro pacientes de Cirugía General con el apoyo de este robot quirúrgico y otros cuatro de la especialidad de Urología.

Este avance sitúa al centro oscense en la senda de la modernización quirúrgica y amplía las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes de la provincia. Esta dotación de alta tecnología se complementará con la incorporación de un robot quirúrgico en el Hospital de Barbastro, una vez completados los procedimientos administrativos de licitación y adjudicación de la tecnología y posterior formación de los profesionales. Como esta misma semana anunció el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz Barea, con estas adquisiciones, la provincia contará con dos hospitales capaces de ofrecer técnicas quirúrgicas de última generación, reforzando la equidad y la accesibilidad para toda la ciudadanía.

En el caso de Cirugía General, las primeras intervenciones asistidas con robot en el San Jorge han sido dos colectomía (extirpación del colon derecho) y otros procesos de cirugía de pared abdominal llevadas a cabo por los doctores Luca Ponchietti y Pablo Colsa, jefe de servicio y de sección de Cirugía General del HUSJ, respectivamente.

El doctor Ponchietti, explica que “lo que hace la tecnología es asistirnos y multiplicar nuestra precisión”. “Controlamos los instrumentos con mandos, como si fuera un joystick, lo que permite movimientos extremadamente finos y una visión muy amplificada”, explica el cirujano. Esta ergonomía mejorada facilita una disección más minuciosa, un control instrumental muy preciso y una mayor comodidad para el cirujano, lo que redunda en mejores condiciones intraoperatorias para el paciente, y en algunas patologías también una mejor radicalidad oncológica.

En la especialidad de Urología, todas las intervenciones han sido prostatectomías radicales (extirpación de la glándula prostática), una operación que se ajusta a los estándares del procedimiento. El urólogo José Miguel Berné destaca que, en el caso de la extirpación de próstata, esta tecnología aporta ventajas como menor sangrado, menos días de ingreso y una recuperación más ágil. “Pero no todos los procesos requieren cirugía asistida por robot”, indica el especialista. “La laparoscopia sigue ofreciendo resultados excelentes y se continuará utilizando cuando esté indicada”, apunta José Miguel Berné, que ha operado estos primeros casos con la uróloga Teresa Cabañuz. La facultativa destaca que “cada una de las técnicas de las que disponemos es válida y segura”. “La clave en estos casos –añade- es poder adaptar el procedimiento a las necesidades de cada paciente. Eligiendo la opción que ofrezca mejores resultados para cada caso”. “Como profesionales estamos muy orgullosos de poder ofrecer a nuestros pacientes un abanico más amplio de posibilidades quirúrgicas”, concluye.