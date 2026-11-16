AEROESPACIAL

PLD Space duplicará su plantilla en Teruel

La empresa aeroespacial prevé pasar de 24 a 48 trabajadores en el aeropuerto turolense hasta 2029 para reforzar los ensayos de sus cohetes.

Redacción

Teruel |

PLD Space duplicará su plantilla en Teruel
PLD Space duplicará su plantilla en Teruel | Onda Cero Teruel

PLD Space, empresa internacional dedicada al transporte espacial, duplicará su plantilla en las instalaciones del Aeropuerto de Teruel hasta 2029. La compañía cuenta actualmente con 24 profesionales en este emplazamiento y mantiene abiertas nuevas ofertas de empleo para perfiles técnicos y de ingeniería.

En estos momentos, PLD Space está llevando a cabo la fase final de validación del cohete MIURA 5 en el banco de pruebas turolense, que se ha convertido en una pieza esencial de su modelo industrial. Estas instalaciones permiten conectar las distintas fases de su actividad, desde el diseño y la fabricación hasta los ensayos y las operaciones de lanzamiento.

Las nuevas incorporaciones acompañarán el avance de MIURA 5, cuyo primer vuelo está previsto para el primer semestre de 2027, y el desarrollo de las capacidades de ensayo necesarias para MIURA 9.

La empresa busca profesionales de ingeniería y perfiles técnicos especializados para trabajar en sus instalaciones de Teruel. Las personas interesadas pueden consultar las ofertas disponibles y presentar su candidatura a través de la página de empleo de PLD Space.

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