El PP pide al ministro Óscar puente que garantice un buen servicio de tren Huesca-Madrid

El PP presentará mociones tanto en el Ayuntamiento como en el Congreso y Senado para instar al Ministro de Transporte, Oscar Puente, a garantizar una buena comunicación de tren entre Huesca y Madrid. La alcaldesa, acompañada por la diputada nacional Ana Alós y la senadora Melania Mur, ha manifestado su máxima preocupación por la actual situación del servicio de AVE.

Orduna y Alós han recordado que tras la pandemia se perdieron líneas y servicios que no solo no se han recuperado, "sino que además estamos asistiendo a un perjuicio y deterioro continuado que afecta a numerosos usuarios y en general a toda la provincia". Sin mediar explicación, "se trajeron los convoyes más antiguos de España y no hay día que ese tren no sufra incidencias", indicaba Alós. De hecho, en 2023 hubo más de 20 incidencias y este año al menos se han producido trece, tal y como indicaba la alcaldesa Lorena Orduna

En opinión de Alós, Huesca y la provincia llevan un año y medio sufriendo la burla del Ministerio de Fomento: "Lo peor de todo es escuchar al Ministro de Fomento, que se está cargando el sistema ferroviario español, sacar pecho diciendo que el tren en España está en el mejor momento de su historia". Por ello, tanto la alcaldesa Lorena Orduna como la diputada Ana Alós piden al Ministro Óscar Puente que se establezca una hoja de ruta que no solo garantice el mantenimiento de la línea y de las catenarias sino que se cambien los convoyes antiguos cuyas deficiencias y fallos técnicos están provocando continuos retrasos.

Temen que esto sea una estrategia del Ministerio para que los usuarios dejen de utilizar esta línea y esto les sirva de excusa para terminar eliminándola debido a la pérdida de viajeros.

En la misma línea que la moción que se presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento de Huesca, la diputada Ana Alós ha anunciado que en próximas comisiones de transporte del Congreso y Senado el PP se presentarán iniciativas similares solicitando el cambio de convoyes de Huesca y que se haga el mantenimiento adecuado de toda la infraestructura. Está previsto solicitar asimismo la recuperación de la línea Binéfar Lérida.