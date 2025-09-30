Olloqui insta a Cataluña a abandonar el “rencor y el duelo” y a colaborar en el traslado de las pinturas

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha instado a cumplir de una vez la sentencia firme del Supremo que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña a devolver las valiosas pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Sijena.

A la espera de que el juzgado oscense informe sobre el cronograma y plazos del traslado, Olloqui no contempla, de momento, recurrir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para lograr el regreso de las pinturas. “Es fundamental que las instituciones demos una lección de democracia”. “Es fundamental que Cataluña se prepare, el MNAC y las instituciones, que se preparen a un futuro sin Sijena. Y para eso debe abandonar el rencor y el duelo, y abrir una etapa de colaboración y diálogo”.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que el director general ha denunciado no tener información acerca de una presunta intervención conjunta de técnicos del Gobierno de España y de la Generalitat en las pinturas murales del monasterio de Sijena, de la que informó recientemente en una entrevista el propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El ejecutivo aragonés ha puesto los hechos en conocimiento del juzgado de Huesca y ha enviado una carta al ministro pidiendo explicaciones. Olloqui, recuerda que Aragón, como propietaria de las pinturas, debe estar informada de todo lo relacionado con ellas, y denuncia el doble rasero del ministro en este asunto. Cree que debajo de este tema subyace un "profundo antiaragonesismo".