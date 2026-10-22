El nuevo Hospital Royo Villanova se ubicará en la Ronda de Boltaña

LEER MÁS Sanidad abre una consulta para elegir la ubicación del Royo Villanova

El nuevo Hospital Royo Villanova de Zaragoza, que estará destinado a mejorar la atención sanitaria de los más de 200.000 habitantes de la margen izquierda, se ubicará finalmente en la Ronda de Boltaña. Así lo ha decidido el Consejo de Salud de Aragón, que ha valorado esta opción frente a las otras tres planteadas fruto de un proceso de participación.

Entre las ventajas, esta zona ya dispone de infraestructuras plenamente operativas como tranvía, líneas de autobús o varios accesos para vehículos. Además, es suelo público ya urbanizado con 58.000 metros cuadrados y se prevé una ejecución más ágil de los trámites urbanísticos y las obras.

En este sentido, como ha detallado el presidente, Jorge Azcón, se comenzará de inmediato a trabajar en el Plan Funcional, que determina los pliegos de condiciones y para el que se destinarán 5 millones de euros dentro del presupuesto de 2027. Se espera que a principios del próximo año se puedan adjudicar el proyecto arquitectónico y la obra.

Azcón asegura que durante la legislatura se avanzará en los trabajos, sin dar una fecha de finalización ni un presupuesto concreto. Tampoco ha avanzado que otro uso podría tener el actual centro hospitalario.