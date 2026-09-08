Nuevo edificio y retos para este nuevo curso en la Universidad San Jorge

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La Universidad San Jorge ha comenzado su curso 2026-2027 con más de 4.500 alumnos, de los que 1.300 son de nuevo ingreso. En este nuevo curso, la institución académica ofrece 26 grados, 12 dobles titulaciones, 9 másteres y 2 programas de doctorado, además de diversos títulos propios. Oferta que se verá ampliada para el próximo curso 2027-2028 con Odontología, Educación Social y la modalidad dual en Periodismo. Entre las novedades que se van a encontrar los alumnos de la Universidad San Jorge destaca el Programa Ejecutivo en Inteligencia Artificial y un nuevo edificio en el campus.

Este nuevo edificio, como explica la rectora de la USJ, Silvia Carrascal, tiene una superficie de 1.600 metros cuadrados, “el edificio INNOVA supone el octavo edificio del campus de Villanueva de Gállego”. A lo que la rectora ha añadido que “la tecnología al servicio del aprendizaje es nuestro valor diferencial, nuestra seña de identidad, unido a la metodología y a los espacios de aprendizaje. Nosotros diseñamos la Universidad para ofrecer la mejor experiencia a nuestros estudiantes”.

El 12% de los alumnos de la Universidad San Jorge son extranjeros, principalmente de Francia, Italia y Rumanía, mientras que otro 14% procede de diversas comunidades autónomas como Navarra, La Rioja y País Vasco. “Esta diversidad en el campus hace que nuestros estudiantes también puedan aprender de forma global, entender el mundo desde otras visiones y perspectivas. Creemos que estar 5 puntos de internacionalización por encima de la media en España es un valor diferencial con el que los nuevos estudiantes se van a encontrar en el campus”.

A esta diversidad se suma la innovación, la tecnología y los espacios de aprendizaje para ofrecer a sus alumnos una experiencia completa de la vida universitaria.