La nueva tienda de Comercio Justo de Huesca ultima su apertura

El próximo lunes abrirá en Huesca sus puertas la nueva tienda de Comercio Justo. Este establecimiento, gestionado por Cáritas, es el único de la provincia altoaragonesa que vende de forma exclusiva productos de Comercio Justo y es uno de las tres que existen en Aragón. El lunes abrirá sus puertas al público, pero este viernes ha llevado a caso la inauguración del nuevo local, ubicado en la calle Miguel Servet. Con motivo del 25 aniversario del proyecto de Comercio Justo de Cáritas Huesca, la tienda ha cambiado de ubicación tras veinte años en Cuatro Reyes.

Coincidiendo con la nueva ubicación, se han incorporado dos novedades. Además de los productos habituales de alimentación, cosmética y decoración se podrá comprar ropa de Grata y café de Comercio Justo de Eboca.

También se cuenta con nueva imagen de marca que toma el verde como tono principal para la composición con una H de Huesca. En la actualidad, son 21 personas voluntarias las que participan del cuidado y gestión directa de la tienda.