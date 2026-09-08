Normalidad en la vuelta al cole de 26.155 alumnos altoaragoneses

El nuevo curso escolar para los alumnos altoaragoneses se ha inaugurado esta mañana de manera oficial en el IES Lucas Mallada de Huesca.

El director provincial de educación, Carlos Oliván, ha reivindicado el firme compromiso de la administración con la escuela rural en 115 localidades distintas. En este curso funcionan 21 aulas con menos de diez alumnos y otras tres con menos de cinco. Finalmente no ha podido abrirse la de Estada, donde únicamente estaban matriculados dos estudiantes. En cambio, otras aulas con una matrícula igualmente reducida, como la de Huerto, sí continúan abiertas al superar los tres alumnos matriculados.

En lo referente al transporte escolar, se han establecido 270 rutas y en Huesca utilizan el servicio unos 3.400 estudiantes, aproximadamente uno de cada diez alumnos. Oliván ha destacado que Huesca concentra el 41% de las rutas escolares de Aragón, pese a representar únicamente el 17% del alumnado de la comunidad. La gestión del transporte escolar recae en la Dirección Provincial de Educación y las comarcas pirenaicas del Alto Gállego, Jacetania, Sobrarbe y Ribagorza, que asumen parte del servicio mediante convenios.

En materia de personal, los llamamientos para cubrir vacantes, ha comentado, comenzaron con antelación con el propósito de que los centros dispusieran de sus equipos al inicio de la actividad lectiva. Y respecto al acondicionamiento de los centros, la planificación contempla 10 actuaciones ya concluidas, 19 en ejecución y otras 11 previstas, dentro de un programa que presta especial atención a las condiciones y al confort térmico de los edificios educativos. Entre las prioridades figuran actuaciones como las reformas de cubiertas, en centros de Aínsa, Sabiñánigo, Jaca y Ontinena, con el objetivo de mejorar el confort térmico de las instalaciones. En Huesca capital se han llevado trabajos de acondicionamiento en los colegios Pío XII, Alcoraz y Pedro J. Rubio. Además, en el CEIP Monzón 3 se ha puesto en funcionamiento una nueva cocina.

No obstante, este inicio de curso también ha contado con algunas protestas. Delegados del sindicato CGT han denunciado la falta de recursos materiales, personales y de mantenimiento en la escuela pública frente a los planes de concertación del bachillerato. Por otro lado, piden la dimisión del inspector jefe de educación tras proponerse una sanción de 10 meses sin empleo y sueldo a un delegado sindical.